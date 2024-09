Bruna Marquezine e Sasha Meneghel - Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2024 16:39

Rio - Sasha Meneghel divulgou nesta terça-feira (24) o lançamento oficial do vestido Bruna, que fez especialmente para a sua melhor amiga, a atriz Bruna Marquezine. A estilista, que é filha de Xuxa Meneghel, criou o look por meio de sua marca, Mondepars, e ela mesma quem assinou a peça.

Apresentado ao público pela primeira vez no desfile da Debut Collection, quando Bruna prestigiou o evento vestido a peça, o look é confeccionado em jersey, e se destaca pelo drapeado frontal e costas com fenda profunda, enquanto a cauda longa acrescenta movimento especial.

No desfile em que apresentou o vestido Bruna ao mercado, Sasha e Marquezine se emocionaram juntas nos bastidores do evento. A atriz, uma das melhores amigas da estilista, foi prestigiá-la e levou a filha de Xuxa às lágrimas durante uma conversa nos bastidores do evento.