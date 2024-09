Karoline Lima e Léo Pereira - Reprodução / Instagram

Karoline Lima e Léo Pereira Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 21:35 | Atualizado 24/09/2024 21:36

Rio - Karoline Lima, de 28 anos, revelou nesta terça-feira (24) que está sendo alvo de ameaças de torcedores do Flamengo após o início de seu romance com Léo Pereira, zagueiro da equipe. O casal engatou o romance em dezembro de 2023.

"Vou começar a expor mesmo pra vocês entenderem o que rola. Pessoas assim não representam a torcida do Fla", escreveu ela no Stories do Instagram, antes de mostrar uma das ameaças que recebeu nas redes sociais.O comentário compartilhado pela influenciadora foi feito no aplicativo Bluesky e expressa ódio em relação ao casal. "Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos", escreveu o usuário."Só foi ele começar a comer essa p*tinha maria-chuteira que ele ficou uma m*rda dentro de campo. Eu quero a m*rte do Léo Pereira e da Karoline urgentemente", finalizou o internauta.