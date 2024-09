Deolane Bezerra reencontra a mãe, Solange, após serem soltas da prisão - Reprodução / Instagram

Deolane Bezerra reencontra a mãe, Solange, após serem soltas da prisãoReprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 17:58 | Atualizado 24/09/2024 18:35

Rio - Deolane Bezerra e a mãe, Solange, se reencontraram nesta terça-feira (24) logo após serem liberadas da prisão, onde ficaram cerca de 20 dias. Elas eram suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro relacionada a plataformas de jogos ilegais. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou uma foto beijando a mãe e fez uma declaração emocionante.

fotogaleria

"A mulher mais forte do mundo, Solange. Eu não iria embora sem a senhora… NUNCA… Obrigada por tudo minha super mãe. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. 'Salmos 40' Obrigada Deus, eu sempre confiei em Ti", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Elas deixaram a Colônia Penal Feminina de Buíque (PE) , nesta terça-feira (24), dessa vez sem fazer alarde e parar para entrevistas e tirar fotos com fãs.