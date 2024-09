Angela Vieira foi casada com Roberto Frota - Reprodução /Instagram

Publicado 24/09/2024 16:07

Rio - A atriz Angela Vieira lamentou a morte do ex-marido, o ator Roberto Frota , e prestou uma homagem nas redes sociais nesta terça-feira (24). Eles passaram 14 anos juntos e tiveram uma filha, Nina.

"Hoje, Roberto partiu, aos 85 anos… Foi ótimo diretor e um ator versátil, participando de peças importantes e várias novelas. Fomos casados durante 14 anos e tivemos a Nina, hoje com 40 anos. Roberto viveu intensamente cada momento da vida", escreveu a artista.

A atriz recebeu muitas mensagens de amigos famosos lamentando a morte. "Meus sentimentos Ângela! Fizemos um trabalho juntos no teatro. Muita luz pra ele!", escreveu Helena Ranaldi.

"Lamento sua perda. Minha solidariedade para Nina", disse Edney Silvestre.

Conhecido por papéis em "Vale Tudo", "Terra e Paixão", "Mulheres Apaixonadas" e mais, o artista lutava contra câncer de pulmão há mais de um ano. A morte foi confirmada pela Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (APTR) pelas redes sociais.

Roberto deixa a mulher e três filhos, Verônica, Thiago e Nina. Os dois primeiros, fruto do casamento com Ana Maria Frota. De 1983 a 1997, ele foi casado com a também atriz Ângela Vieira, com quem teve Nina. Em 2008, se casou com a advogada Márcia Prado, com quem permaneceu até 2014.