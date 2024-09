Anitta, Taís Araujo e Larissa Manoela desfilam na Semana de Moda de Paris - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 24/09/2024 11:30

Rio - A cantora Anitta e as atrizes Taís Araujo e Larissa Manoela brilharam na Semana de Moda em Paris, nesta segunda-feira (23), ao desfilarem para a marca de cosmético L'oreal. Através do Instagram, as artistas celebraram o momento.



"Eu vou desfilar, queridos! [...] Eu quero todo mundo ligado [na transmissão ao vivo pela internet], vai ser incrível! [...] Eu quero ver geral fazendo aquele barulho que só a gente sabe fazer. Vejo vocês lá!", anunciou a "Girl From Rio", que estreou no evento.

Com um look todo vermelho e decote profundo, a cantora cruzou a passarela e até eternizou o momento com uma "selfie". Em seguida, ela ajudou a atriz e cantora mexicana Belinda a se levantar depois de uma queda.



Na mesma rede social, Taís, que desfilou com um vestido dourado deslumbrante, mostrou um pouco dos bastidores. "Olha, eu estou bonita, eu sou bonita, mas esse lugar aqui não é brincadeira, não", disse a atriz referindo-se a Ópera Garnier, local escolhido para sediar o evento.



Larissa Manoela também compartilhou alguns momentos do desfile. "Ensaio antes do show", escreveu a artista no vídeo. Ela esbanjou carisma na passarela ao surgir com um vestido branco brilhante com uma sobreposição esvoaçante. Vale lembrar que as duas atrizes participaram do mesmo desfile no ano passado.



As estrelas brasileiras aproveitaram os bastidores para posar ao lado das artistas internacionais, incluindo Camila Cabello, Kendall Jenner e Viola Davis.