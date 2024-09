Mari Fernandez - Reprodução / Instagram

Mari FernandezReprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 17:49

Rio - Mari Fernandez abriu o álbum de fotos no Instagram, de seu passeio de barco que realizou em Angra dos Reis (RJ). A cantora estava acompanhada da namorada, Julia Ribeiro. Nas imagens, Mari aparece com um beachwear all white, exibindo seu corpo delineado e escultural.

fotogaleria

Ela passou por um processo de emagrecimento e perdeu mais de 15 kg. Em seguida, a artista anda de jet ski com a influenciadora. Os fãs do casal, logo, reagiram. "Você transmite a felicidade no olhar, coisa linda, amo, disse uma. "Que mulher linda", escreveu outra. "Casalzão", se derreteu uma terceira.