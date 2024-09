Chris Brown - Reprodução Instagram

Publicado 24/09/2024 13:02

Rio – O cantor e rapper americano Chris Brown, de 35 anos, anunciou nesta terça-feira (24) que retornará ao Brasil para um show, após 14 anos de sua última visita. Nas redes sociais, o artista divulgou a novidade com um vídeo animado, no qual ele aparece caminhando em frente ao Cristo Redentor. "Brasil, estou chegando", escreveu.

Com o anúncio, fãs brasileiros rapidamente expressaram euforia nas redes, cobrando mais detalhes sobre datas e locais do show. "Para de suspense! Quero datas, locais, valores, bora", comentou uma fã ansiosa. Outro internauta brincou sobre os preparativos financeiros: "Já posso começar a vender as coisas de casa?"

Chris Brown veio ao Brasil pela primeira vez em 2010, com a turnê “Fan Appreciation Tour”. Atualmente, o cantor desenvolvendo novos projetos e lançando o álbum “11:11”.