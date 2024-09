Sandra Annenberg - Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2024 09:07 | Atualizado 24/09/2024 09:12

Rio - Sandra Annenberg, 56 anos, alertou seus seguidores nas redes sociais sobre o uso indevido da sua imagem usado por meio de Inteligência Artificial para aplicar golpes na internet. Segundo a jornalista, adulteraram um post que fez para o "Globo Repórter" e colocaram outro texto com uma voz que lembra muito a dela.

"Estão usando a minha credibilidade construída ao longo de mais de três décadas de telejornalismo para aplicar golpes. Estou me sentindo ultrajada. O pior de tudo é que tem gente caindo nessa, isso é muito grave, é muito triste. Gente que por acreditar em mim acha que está vendo algo verdadeiro e cai numa propaganda enganosa", desabafou a apresentadora da Globo em vídeo nesta terça-feira (24).

"Isso é estelionato, é crime e eu e a Globo vamos entrar com todas as medidas cabíveis. Quero dizer que sinto muito se você que confia em mim caiu nessa. Sinto muito mesmo porque nós somos vítimas do mesmo criminoso e quem está fazendo isso saiba a gente vai conseguir descobrir", concluiu.

Sandra estreou na TV como garota propaganda de comerciais aos 7 anos. Com apenas 14 anos, em 1982, ela virou repórter do programa da TV Gazeta "Crig-Rá" No ano seguinte, aos 15 anos, estreou como apresentadora do programa "Show do Esporte" com Luciano do Valle e Juarez Soares. Comandou o "TV Criança" na Rede Bandeirantes em 84.

Ela também atuou como atriz em 1984 no espetáculo "Um Dia Muito Especial", ao lado de Tarcísio Meira e Glória Menezes. Na Globo, Sandra estreou no seriado Tarcísio & Glória, em 1988, na novela "Pacto de Sangue" (1989), dentre outros.

Como jornalista na emissora, sua estreia foi como Garota do Tempo, em 1991, no telejornal "São Paulo Já". No mês seguinte, virou a primeira mulher a ter um quadro fixo no "Jornal Nacional" ao apresentar a previsão do tempo.