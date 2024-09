Ex-ator e diretor Pedro Vasconcelos - Reprodução Instagram

Publicado 24/09/2024 11:21

Rio - Pedro Vasconcelos, ex-ator e ex-diretor da TV Globo, revelou nesta segunda-feira (23), em suas redes sociais, que desenvolveu um vício em drogas após interpretar um personagem dependente químico na série “O Portador”, exibida em 1990. Segundo Pedro, o envolvimento com as substâncias ilícitas começou durante o "processo de laboratório" para o papel.

“Fui interpretar um personagem viciado em drogas… e acabei me tornando um também! Parece surreal, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu. Como eu entrei nessa armadilha? E, mais importante, como consegui escapar?”, declarou Pedro.



“Gravamos a série 'O Portador' em 1990. Meu personagem estava afundado em drogas, e por um impulso inconsequente, tomei uma decisão que quase destruiu minha vida. Foi aí que tudo começou a desmoronar. O que aconteceu a seguir? Minha vida virou de cabeça para baixo, e o vício me prendeu de uma forma que eu jamais imaginei”, continuou.



Pedro relatou, ainda, que o vício começou devido ao processo de “laboratório” para o personagem, se envolvendo nos hábitos e na forma de pensar. “No caso do personagem, o uso de drogas pesadas seria uma experiência importante para realizar meu trabalho. A partir dali, peguei a energia daquele ser humano, comportamental, mental e emocionalmente, e me destruí. Fiquei exatamente como ele, perdido, viciado e escravo de meus comportamentos inconscientes.”



O ex-diretor também contou como se livrou da situação. “Como sair dessa? Pela mesma porta que entramos. A modelagem, ou o laboratório, muda a nossa energia pessoal e causa transformação em nosso ser... Comecei a me imaginar saudável, feliz e fazendo as coisas que de verdade eu amava fazer. Criei uma ligação tão forte com hábitos bons e saudáveis que fui gerando em mim uma lenta e progressiva transformação.”



Vasconcelos, que deixou a TV Globo em 2021, construiu uma carreira de destaque. Entre seus trabalhos de sucesso como ator, estão as novelas “Top Model” (1989) e “Riacho Doce” (1990). Como diretor foi responsável por produções como “Morde e Assopra” (2011) e “A Força do Querer” (2017), que também alcançaram grande repercussão junto ao público.