Luciana Gimenez lembra perrengues em Paris - Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 12:12 | Atualizado 24/09/2024 12:13

Rio - Luciana Gimenez, de 54 anos, está em Paris para a Semana de Moda e, no Instagram, relembrou o período em que morou na cidade no início de sua carreira como modelo. A apresentadora destacou que, naquela época, mal tinha condições financeiras para suprir suas necessidades básicas.

"Estou andando na Avenida George V, uma rua que me lembra muito a época que eu morava aqui, apesar de eu não ficar aqui porque era muito cara", iniciou ela, hoje hospedada em um hotel de luxo na Avenida. Essa cidade me ensinou muito, eu vim pra cá muito cedo, não tinha dinheiro nenhum, passei muitas dificuldades", conta ela.

Luciana, no entanto, guarda boas lembranças da época. "Mas essa cidade me ensinou muito. Me ensinou a falar francês, a me virar. Tenho um carinho especial por aqui. Para mim, é a cidade ms linda do mundo."