Publicado 24/09/2024 13:45 | Atualizado 24/09/2024 13:47

Rio – Dayanne Bezerra comemorou a saída de sua irmã, Deolane, no início da tarde desta terça-feira (24), fazendo uma chamada de vídeo e declarando amor pela influenciadora. "Te amo", escreveu ela em suas redes. A influenciadora ficou presa durante 20 dias

Além da alegria pela soltura de Deolane, Dayanne também comentou sobre a expectativa da família em relação à liberação da mãe, Solange Bezerra. “Meu coração está explodindo, meu Deus, só falta a véia Bezerra, a dona de tudo”, afirmou. Por volta das 13h, no entanto, a matriarca também foi solta.

A decisão de soltura de ambas foi do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal de Recife.



