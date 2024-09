Roberto Frota morre aos 85 anos - Mauricio Fidalgo / TV Globo

Publicado 24/09/2024 14:58 | Atualizado 24/09/2024 15:56

Rio - Morreu na manhã desta terça-feira (24), aos 85 anos, o ator Roberto Frota, vítima de uma pneumonia. Conhecido por papéis em "Vale Tudo", "Terra e Paixão", "Mulheres Apaixonadas" e mais, o artista lutava contra câncer de pulmão há mais de um ano. A morte foi confirmada pela Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (APTR) pelas redes sociais.

Roberto deixa a mulher e três filhos, Verônica, Thiago e Nina. Os dois primeiros, fruto do casamento com Ana Maria Frota. De 1983 a 1997, ele foi casado com a também atriz Ângela Vieira, com quem teve Nina. Em 2008, se casou com a advogada Márcia Prado, com quem permaneceu até 2014.

Com uma carreira extensa, Roberto participou de várias novelas, como "Vale Tudo", "Mulheres Apaixonadas", "Riacho Doce", "Pedra sobre Pedra", "Tieta", "Vai na Fé", "Terra e Paixão", "Amor Perfeito", e muitas outras. No teatro, fez parte de sucessos como "Bonitinha, mas ordinária" e "Adorável Hamlet".

O artista foi autor do argumento original de "Se eu fosse você", sucesso do cinema brasileiro interpretado por Gloria Pires e Tony Ramos. Roberto também escreveu o livro "Mão de Flor".

O ator será velado na capela 1 do Memorial do Carmo, no Caju, de 12h às 15h. Em seguida, será cremado, como optou a família.

Ator recebe homenagens

Através das redes sociais, a APTR lamentou a morte de Roberto e relembrou alguns dos papéis icônicos vividos pelo ator. "Hoje nos despedimos do ator Roberto Frota. Com uma carreira dedicada ao teatro, Frota participou de montagens inesquecíveis como "Don Juan", "Encouraçado Botequim" e "O Melhor dos Pecados" que enriqueceram a cena teatral do país. A APTR presta sua homenagem à família e amigos do artista", escreveu.

No Instagram, o autor e diretor Edvard Vasconcellos, colega de profissão e amigo de Roberto, fez um desabafo sobre a notícia da morte do artista. "Estou há meia hora congelado, diante de uma notícia que prove o contrário. Querido amigo, agora mais do que nunca, entendo a sua pressa em viver. Um dia simplesmente não acordamos. Dessa vez não consegui entregar a tempo nosso próximo projeto. Desculpa! Éramos parceiros de sonhos, nem sempre de realizações", iniciou ele, que seguiu:

"Perdi um dos maiores amigos que a vida me presenteou, de quem fui colega de cena, de vôlei na praia, de quem fui assistente, autor e diretor. Que aceitou ser meu padrinho de casamento e com orgulho sempre me tratou como um afilhado de fato. Ainda torcendo para ser um outro Roberto, de um universo paralelo qualquer. Até, querido padrinho! Força, Verônica, Thiago e Nina. Agora as metades dele são vocês. Força Ana Maria, Ângela. Todos", finalizou.