Após denúncias, o rapaz foi encontrado em casa - Divulgação

Publicado 24/09/2024 19:33

Paracambi - Agentes da Operação Segurança Presente apreenderam, nesta terça-feira (24), em uma casa na Rua das Azaleias, em Paracambi, Baixada Fluminense, um adolescente de 16 anos suspeito de participação no tráfico de drogas.

Após denúncias, os policiais se dirigiram ao local. Eles foram recebidos pela mãe do acusado, que permitiu a entrada dos policiais e colaborou com a abordagem. Ela informou já ter ouvido rumores sobre o envolvimento do filho com a venda de drogas, mas afirmou não ter observado nada em sua residência.

O rapaz negou envolvimento com o tráfico. Porém, ao realizarem uma busca na casa, os policiais encontraram uma pistola com a numeração alterada e 13 munições intactas, escondida dentro da geladeira na varanda. Ao ser questionado, o menino admitiu a posse da arma.

Além disso, ele revelou a existência de uma sacola com drogas escondidas em uma casa abandonada nas proximidades. A equipe foi até o local indicado e encontrou 21 pinos de skank.

O suspeito foi conduzido com sua mãe para a 55ª DP (Queimados) e, posteriormente, ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli, para os procedimentos legais.