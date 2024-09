A cena do crime foi capturada por câmeras de segurança da região - Reprodução

Publicado 24/09/2024 19:25

Rio - Um casal foi rendido por cinco criminosos na noite desta segunda-feira (24) em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, o grupo roubou a motocicleta das vítimas, além de outros pertences. A cena do crime foi capturada por câmeras de segurança da região.

O assalto ocorreu por volta das 19h30, na Rua Souza Franco. Nas imagens, o casal trafegava tranquilamente quando foi surpreendido por três motos. Dois dos criminosos desceram rapidamente e começaram a saquear os pertences das vítimas, que não reagiram. Um dos assaltantes chega a gritar: “Sai! Sai da moto! Bora!”. Assista:

O piloto, sem ter outra opção, deixou a motocicleta, levantando as mãos e mantendo o capacete, enquanto se afastava. Moradores da área, ao testemunharem o crime, gritaram: "Pega, ladrão!". No entanto, o grupo conseguiu fugir sem ser detido.

Segundo o comando do 6º BPM (Tijuca), o batalhão trabalha em parceria com a delegacia de Vila Isabel para identificar e prender os criminosos envolvidos no crime.

"A SEPM relembra a importância do acionamento de nossas equipes para casos imediatos através de nossa Central 190 e do App RJ 190, assim como a importância dos registros dos crimes nas delegacias, o que proporciona um direcionamento das análises das manchas criminais locais mais preciso e efetivo", afirma a corporação por nota.

A 20ª DP (Vila Isabel) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a vítima prestou depoimento e os agentes analisam imagens de câmeras de segurança. As investigações estão em andamento para identificar os autores do crime.

A rua onde aconteceu o crime é a mesma em que um dono de bar foi executado com mais de 20 tiros no dia 9 de junho deste ano. Antônio Gaspazianni Chaves, de 33 anos, foi morto na esquina da Rua Teodoro da Silva — uma das mais movimentadas da região — com a Rua Souza Franco, por volta das 11h59.

De acordo com testemunhas, dois suspeitos em uma moto aguardavam Antônio sair do bar e, em seguida, efetuaram os disparos contra seu carro, um Nivus, da Volkswagen.