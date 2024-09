Militar da Aeronáutica estava armado no momento de sua prisão em flagrante - Divulgação

Publicado 24/09/2024 18:40 | Atualizado 24/09/2024 18:44

Rio - Um militar da Aeronáutica, de 20 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (24), por participar de um grupo de assaltantes que se preparava para cometer roubos na orla da Zona Oeste. Além do criminoso, outro integrante da quadrilha foi detido. Dois suspeitos de também participarem do bando foram levados para um hospital depois de um acidente de moto.

A Secretaria de Estado de Governo (Segov) informou que, durante patrulhamento na Barra da Tijuca, uma equipe da Operação Segurança Presente encontrou dois homens caídos na descida de um viaduto que dá acesso à Avenida Ayrton Senna. Eles haviam sofrido um acidente de moto.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o veículo usado pela dupla era roubado. Os suspeitos disseram que são da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, e que haviam ido para a Barra da Tijuca com outros dois comparsas com o objetivo de cometer roubos na orla.

Os homens explicaram que, ao tentar roubar uma terceira motocicleta na descida do viaduto, perderam o controle do veículo quando a roda dianteira colidiu com a moto que era alvo, causando a queda. Enquanto eles ficaram no local do acidente, os outros dois membros do grupo fugiram em outra moto.

Os policiais do Barra Presente comunicaram, via rádio, as características da moto utilizada pelos criminosos em fuga. No caminho para o Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste, uma equipe do efetivo, em ação conjunta com agentes do Recreio Presente, localizaram e interceptaram os fugitivos, sendo um deles o militar da Aeronáutica Nicolas Batalha dos Santos, de 20 anos, que estava armado.

Os dois suspeitos que sofreram o acidente foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para cuidados médicos. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde. A dupla seguia na unidade na noite desta terça-feira (24).

Já Nicolas e Fabricio Socorro de Souza, 19, foram conduzidos para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e autuados em flagrante. As motos usadas pelo grupo também foram apreendidas.