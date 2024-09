Menina está internada em estado grave desde o último sábado no CER Barra - Arquivo Pessoal

Publicado 24/09/2024 16:35 | Atualizado 24/09/2024 18:16

Rio - A pequena Ana Lívia da Silva Pinheiro, de 1 ano e 7 meses, que aguardava há três dias por um leito de CTI na rede pública, morreu no fim da noite de segunda-feira (24), no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Segundo a mãe, Elaine Simone da Silva, de 24, houve negligência por parte do sistema público. A menina aguardava por vaga desde o sábado (21), quando deu entrada no CER Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.



"Foi uma demora muito grande para aceitar ela em algum leito de CTI. Não sei nem o que vou fazer agora. Ontem, onde ela faleceu a médica mal deu atenção. A médica que foi na ambulância explicando que era uma criança grave, mas o médico calmamente falando que tinha que aguardar. A saúde pública é uma vergonha. A demora das coisas é um absurdo", criticou a mãe.

Ana Lívia foi para o Hospital Municipal Souza Aguiar no início da noite desta segunda-feira (23). A princípio, segundo Elaine, ela iria para o local apenas para a colocação de um acesso venoso profundo, mas por ainda não ter vaga, retornaria para o CER Barra.

Após chegar no hospital no Centro, a menina teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Lívia estava em estado grave quando foi transferida. Ela tinha paralisia cerebral e cardiopatia congênita. Quando foi internada no sábado, a criança foi diagnosticada com pneumonia e era mantida com o auxílio de respiradores.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o falecimento da menina e informou que as direções das duas unidades estão à disposição da família para prestar esclarecimentos. A pasta, contudo, não comentou sobre a demora na transferência para a criança, que apresentava quadro grave.

O enterro de Ana Lívia está marcado para esta quarta-feira (25), no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste, às 14h.