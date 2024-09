Última ação realizada na unidade com leitura e concurso de poesia - Divulgação

Publicado 24/09/2024 16:28 | Atualizado 24/09/2024 18:39

Rio - Na quinta-feira (26), o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) vai receber uma oficina de lettering, a arte de desenhar letras e palavras de forma estilizada e personalizada, na ala feminina, com o objetivo de estimular a criatividade e a interação entre as internas. As jovens irão pintar um painel na biblioteca sob a supervisão da designer Leticia Quintilhano.



Nas ações que acontecem durante o ano, as adolescentes já receberam mais de 600 exemplares de livros para a biblioteca da ala feminina, promovendo leituras coletivas mensais e concursos de poesia. O último evento aconteceu no dia 5 de julho na unidade da Ilha do Governador, na Zona Norte, e contou com a participação de autores, leitores e profissionais da editora.

Na roda de leitura ministrada pela analista de mídias da editora, Ana Rosa, as jovens conversaram sobre os poemas do livro "PoetaX" e sobre seus sonhos. Em fevereiro deste ano, houve uma feira literária com uma apresentação de dança e um concurso de poesia.

Segundo a vencedora de 15 anos, cuja identidade permanecerá preservada, a inspiração para a escrita vem de suas próprias experiências. “Eu amo desabafar escrevendo. É o meu refúgio nos meus piores momentos”, declara.