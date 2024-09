Ricardo foi encontrado em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco - Reprodução

Publicado 24/09/2024 17:52 | Atualizado 24/09/2024 18:14

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com o apoio da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, prenderam, nesta terça-feira (24), Ricardo Vicente do Nascimento, suspeito de ser o mandante do assassinato do escritor norte-americano Leuvis Manuel Olivero Ramos, em 2021 . Ele foi encontrado em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

De acordo com as investigações, Ricardo teria planejado o homicídio em parceria com a ex-companheira, Márcia Cristina Neves Ferreira – ex-sogra da vítima e avó da filha de Leuvis. O crime aconteceu no dia 10 de outubro de 2021, na Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, Zona Norte.

Leuvis Manuel Olivero foi morto enquanto caminhava pela calçada em Vila Isabel Divulgação

Naquele dia, Leuvis se encontrou com a ex-sogra, que era quem buscava sua filha. Pouco depois, ele foi alvejado por diversos disparos efetuados por um homem que desembarcou de um veículo. A polícia afirma que Márcia e Ricardo estavam presentes no local e coordenaram o ataque junto ao executor, que ainda não foi identificado. Parte das ações foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram Ricardo saindo do carro de Márcia e entrando em outro veículo, onde teria ajustado os últimos detalhes do crime antes de retornar ao carro da ex-companheira.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a relação entre Leuvis e sua ex-companheira, filha de Márcia, era extremamente conturbada. Ela teria concordado com o plano da mãe e seu padrasto. Márcia foi presa em maio desse ano, em Campo Grande, na Zona Oeste