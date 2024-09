Com o grupo, os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola e drogas - Reprodução / Pmerj

Com o grupo, os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola e drogasReprodução / Pmerj

Publicado 24/09/2024 15:48 | Atualizado 24/09/2024 18:42

Rio - Quatro suspeitos foram baleados durante uma troca de tiros com policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), nesta terça-feira (24), no Morro do Jordão, no bairro do Tanque, Zona Oeste. Segundo informações do comando da unidade, os agentes estavam em patrulhamento na comunidade quando foram surpreendidos por disparos e reagiram.

Após a troca de tiros, os militares socorreram os quatro suspeitos, que foram encaminhados à UPA da Taquara. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Com o grupo, os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola e drogas.

Ainda de acordo com a corporação, após o confronto, manifestantes bloquearam um trecho da Estrada do Cafundá, incendiando sofás e lixeiras. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, junto com a polícia, conseguiu liberar a via e normalizar o trânsito. O policiamento na região foi reforçado e o caso registrado na 32ª DP (Taquara).