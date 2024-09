A cadela resgatada pelo grupo apresenta uma série de problemas de saúde, de acordo com exames - Divulgação/Nas Garras da Lei

Publicado 24/09/2024 19:27

Rio – Voluntários de um projeto chamado ‘Nas Garras da Lei’ – formado por policiais civis e profissionais de outros setores, como petshops – resgataram, no sábado (21), 13 animais (12 gatos e uma cadela pitbull) no apartamento de Paulo Roberto Verdelho Dias, de 65 anos. O idoso foi preso em flagrante no último dia 15, na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, sob acusação de abuso sexual contra uma cachorra.

Um dia depois, Paulo Roberto passou por audiência de custódia , quando recebeu da juíza de Direito Priscilla Macuco Ferreira, da 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o benefício da liberdade provisória, mediante algumas medidas cautelares. Dentre elas, a proibição de obter a guarda de animais durante o curso do processo.

Segundo o 'Nas Garras da Lei', o grupo se apoiou nessa medida e na solicitação da delegada Luciana Ribeiro, da 12ª DP (Copacabana), para efetuar o resgate na residência de Paulo Roberto, na Tijuca, Zona Norte. O homem, inclusive, estava no momento da chegada dos voluntários e não ofereceu resistência.

Paulo Roberto Verdelho foi preso em flagrante no último dia 15 Reprodução

O policial civil Rafael Cazes, idealizador e coordenador do 'Nas Garras da Lei', lembrou que um protesto ocorria em frente ao prédio onde mora o acusado, em prol de um mandado de busca dos animais, quando a ação teve início: “Quando soubemos dessa manifestação, decidimos nos antecipar indo ao local com o documento de proibição de guarda, temendo que o idoso levasse os animais para local desconhecido”.

Ainda de acordo com os responsáveis pela ação, os animais eram vítimas de maus tratos no imóvel em péssimas condições de higiene. Os bichos ficavam deitados em meio a fezes e corriam risco de queda, já que as janelas não contavam com grades de proteção. Cazes destacou que exames apontaram que duas das gatas estão prenhas – todos os felinos serão castrados. Já a cadela apresenta doença do carrapato, além de alterações em órgãos como fígado, baço e coração – ela vai passar por avaliação cardiológica ainda nesta semana, e seu quadro inspira cuidados.

Ele acrescentou: "Assim que resgatamos os animais, os levamos a uma clínica veterinária em São Cristóvão. Os veterinários diagnosticaram infestação por parasitas na cadela. Ela agora está recebendo todos os cuidados médicos necessários, assim como os gatos". No momento, os 13 animais estão em um abrigo vinculado ao 'Nas Garras da Lei'.

Sobre o processo contra Paulo Roberto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informou que o juízo da 20ª Vara Criminal da Capital já recebeu a denúncia. Ele terá 10 dias para responder, por escrito, à acusação.