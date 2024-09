Candidato a vereador João Fernandes Teixeira Filho foi morto a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/09/2024 21:18

Rio - O candidato a vereador João Fernandes Teixeira Filho, conhecido como Joãozinho Fernandes, de 48 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (24), no bairro Cacuia, em Nova Iguaçu. A vítima estava dentro de um carro, na Rua São Jorge, altura no número 495, quando foi alvo do atentado. O político estava concorrendo às Eleições Municipais 2024 pelo partido Avante.



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 19h13 para uma ocorrência de vítima por tiro. No local, constataram que João Fernandes estava morto. A Polícia Civil foi acionada para fazer perícia no local e no veículo.

Além do político, outras duas mulheres também foram atingidas pelos disparos. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo a unidade, Célia Regina da Silva Faria, de 64 anos, sofreu ferimentos no ombro esquerdo. O estado de saúde dela é estável.

Enquanto Joilma Melo de Oliveira, de 52, foi atingida na região dorsal, à esquerda. Por volta das 22h30, a vítima passava por uma cirurgia.

Cerca de uma hora antes do crime, o político publicou imagens fazendo uma caminhada em Nova Iguaçu para promover a sua candidatura. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Outros casos

No último dia 13, Jean Paulo Figueiredo de Araújo , de 30 anos, assessor do vereador Rogério da RR (PSD), morreu após ser atingido em um ataque a tiros enquanto estava em um carro com sua esposa e filho de 2 anos, em Japeri, Baixada Fluminense. Jean coordenava a campanha de reeleição do vereador.

Em junho, o pré-candidato a vereador de Guapimirim, na Baixada Fluminense, Livercino Marcelino dos Santos , de 49 anos, conhecido como Lili da Kombi, também foi executado a tiros em Magé. No mesmo mês, Juliana Lira de Souza Silva , de 44 anos, pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu, foi morta a tiros junto ao filho no bairro Comary.



Na mesma semana, no dia 11, dois filhos da pré-candidata a vereadora Shirley Marinho foram mortos a tiros, em Seropédica, também na Baixada Fluminense. Everton Damião Sá Passos Nascimento Junior, 18, e Kauã Marinho Nascimento, 20, foram assassinados por homens encapuzados que chegaram à casa em carros semelhantes às viaturas da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).