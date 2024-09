Jean Paulo foi baleado no ombro esquerdo e não resistiu - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/09/2024 09:45 | Atualizado 14/09/2024 10:25

Rio - Jean Paulo Figueiredo de Araújo, de 30 anos, morreu na noite desta sexta-feira (13), após ser atingido em um ataque a tiros enquanto estava em um carro com sua esposa e filho de 2 anos , em Japeri, Baixada Fluminense. Jean, que era assessor do vereador Rogério da RR (PSD) e coordenava sua campanha de reeleição, passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu.

A notícia foi publicada pelo político nas redes sociais. Através dos stories no Instagram ele escreveu: "Sua passagem foi breve, mas marcante demais, irmão. Você foi um cara muito especial, autêntico, feliz. Até logo!". Rogério também informou aos eleitores que cancelou todos os seus compromissos políticos deste fim de semana.

O casal estava no carro junto com o filho quando foram surpreendidos por outro veículo, na noite de quinta-feira (12), que fechou a passagem deles na Rua da Canastra, no bairro Alecrim. Em seguida, os ocupantes abriram fogo, atingindo os três. Segundo a Polícia Civil, que investiga o crime, foram encontrados 26 cartuchos de 9mm e mais de 30 disparos no veículo.

Jean, a esposa Laura Lopes Boechat, de 25, e o menino foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Japeri. Laura, atingida de raspão, já foi liberada. Já o assessor foi baleado no ombro esquerdo, transferido para o o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) na sexta-feira (13), segundo a unidade, ele não resistiu aos ferimentos internos e faleceu durante a cirurgia de emergência a qual foi submetido.

A criança também precisou ser transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada. Segundo a unidade, J.H.L.F. foi atingido no abdômen e na coxa esquerda. A direção do hospital disse, neste sábado (14), que o bebê foi encaminhado ao centro cirúrgico, onde passou por procedimento pela cirurgia pediátrica por lesão no estômago e fígado.

"O procedimento ocorreu sem intercorrências. A perfuração na coxa esquerda foi avaliada pela ortopedia, sem lesões ósseas. A direção do HMAPN informa que, no momento, o paciente está internado no CTI pediátrico, no pós-operatório, respirando em ar ambiente, acordado e reativo. Seu quadro se mantém grave, porém estável", diz a nota.

A Civil investiga a possibilidade de crime político, uma vez que, Jean Paulo é assessor de Rogerinho, candidato à reeleição. O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri). A polícia informou que o casal já prestou depoimento e agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos.