Cariocas aproveitam dia de calor intenso para curtir a Praia de Copacabana - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 14/09/2024 18:35

Rio - A cidade do Rio de Janeiro atingiu um nível não saudável no índice de qualidade do ar para pessoas com problemas respiratórios, neste sábado (14). A previsão que é no domingo (15) a situação piore. De acordo com a IQair, plataforma de informações sobre a qualidade do ar em tempo real, a previsão para o nível de poluição na capital, no domingo (15), é de 136 AQI, o que significa não saudável para grupos sensíveis. Este é o terceiro nível, de um total de seis.



O nível é alto, se comparado ao AQI atingido neste sábado (14), de 101. Na segunda-feira (16), a previsão é que o nível se matenha o mesmo, chegando a 124 AQI. Ainda segundo a plataforma, a concentração de PM2,5 (um tipo de partículas inaláveis) no Rio de Janeiro é atualmente 7,1 vezes maior que o valor anual recomendado pela OMS para a qualidade do ar

A cidade, assim como todo o estado do Rio, vem enfrentando dias de muita poluição, com a qualidade do ar bem abaixo do necessário. Isso se dá por conta da grande quantidade de partículas provenientes das queimadas que acontecem no país.

Somente neste sábado (14), o Corpo de Bombeiros já extinguiu 194 incêndios florestais no estado do Rio. Ainda havia cerca de 56 ocorrências de fogo em vegetação em andamento no território fluminense às 16h30. Mais de 1.100 militares e 60 viaturas estão empenhados diretamente no combate às chamas.

Por este motivo, o governo do estado determinou o fechamento temporário das 40 unidades de conservação do Inea devido às queimadas. O estado direcionará os esforços da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Crimes Ambientais para lidar com os incêndios e investigar possíveis ações criminosas.

Recomendações

Por causa da qualidade do ar, grupos sensíveis devem reduzir exercícios ao ar livre, fazer uso de máscara ao ar livre e ter um purificador de ar. Especialistas do IQair também orientam que a população feche as janelas para evitar o ar externo sujo.

Previsão do tempo para os próximos dias

No Rio, na noite de sábado (14), segundo o Alerta Rio, a previsão é de céu claro passando a parcialmente nublado e sem chuva e os ventos estarão predominantemente moderados. No domingo (15), há previsão de chuva fraca isolada no período da noite. Os ventos estarão predominantemente moderados. Já na segunda-feira (16), há previsão de chuva fraca isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes.