Nuno VasconcellosAgência O Dia

Publicado 14/09/2024 15:38

Rio - A Coluna Um Olhar Sobre o Rio, de Nuno Vasconcellos, analisa, neste domingo (15), a situação das queimadas no Brasil e como o governo federal deverá abordar a pauta climática na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, em Belém, no Pará. O colunista discorre sobre os incêndios provocados por criminosos e a responsabilização que cabe ao governo frente a uma tragédia de proporções gigantescas.

Além disso, a coluna discutirá o papel da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na crise climática, nos debates sobre as queimadas e na crise sobre o movimento dos funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) — e como os incêndios podem se tornar uma oportunidade do país avançar no debate e no protagonismo do combate às mudanças climáticas.