Complexo da Penha, Zona Norte - Divulgação

Complexo da Penha, Zona NorteDivulgação

Publicado 14/09/2024 13:19

Rio - A segunda fase da Operação Torniquete, na última quarta-feira (11), prendeu 18 pessoas, entre elas o chefe do tráfico do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio; um homem com nove anotações criminais por roubo de carga; e integrantes de uma quadrilha especializada em crimes da mesma natureza. Também foram apreendidos dois adolescentes.

Com os bandidos, foram apreendidos drogas, armas, munições, rádios comunicadores e veículos com placas modificadas. Um criminoso foi morto durante o confronto com os agentes. Com ele, foram apreendidos uma arma e um bloqueador de sinal GPS (jammer). O objetivo da operação é reduzir os roubos de veículos e cargas nas principais rodovias do estado.

Os policiais também recuperaram um caminhão cheio de biscoitos avaliado em cerca de R$ 9 mil e cumpriram 11 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em roubo de cargas e receptação de telefones celulares e aparelhos eletrônicos.

A Operação Torniquete é coordenada pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) da Polícia Civil. A ação foi realizada com base em investigações das Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

Ela contou com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). As ações também contaram com informações de inteligência e dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).