Polícia Civil apreende mais materiais falsificados do Rock in Rio, neste sábado (14) - Divulgação

Publicado 14/09/2024 20:26

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), em ação conjunta com o Ministério Público do Rio (MPRJ), interceptaram um caminhão lotado de produtos falsificados do Rock in Rio, neste sábado (14). Esta foi a segunda apreensão consecutiva de materiais dessa natureza nos arredores do evento.



O vendedor, ao avistar os policiais, fugiu para uma área de mata do local. Próximo ao matagal, os policiais localizaram um caminhão baú com a porta da cabine aberta, onde foram encontrados milhares de alças para copos e copos com a marca do Rock in Rio falsas. De acordo com os agentes, nas proximidades da Vila Autódromo, na Zona Oeste, as equipes da DRCPIM viram um suspeito vendendo os produtos com uso de uma credencial falsificada. O modus operandi era parecido com o da dupla presa na sexta-feira (13) , por venda de produtos falsificados.O vendedor, ao avistar os policiais, fugiu para uma área de mata do local. Próximo ao matagal, os policiais localizaram um caminhão baú com a porta da cabine aberta, onde foram encontrados milhares de alças para copos e copos com a marca do Rock in Rio falsas.

Uma máquina de cartão de crédito e a credencial do suspeito também foram apreendidos na ação. Segundo a especializada, o material apreendido seria distribuído para vendedores ambulantes revenderem ao longo do primeiro fim de semana do evento e a credencial falsa seria usada para ingressar em locais restritos do evento, facilitando a distribuição do material criminoso.