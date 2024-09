Criminoso são presos em tentativa de assalto na Rodovia Washington Luís (BR 040), na tarde de sábado (14) - Divulgação

Criminoso são presos em tentativa de assalto na Rodovia Washington Luís (BR 040), na tarde de sábado (14) Divulgação

Publicado 14/09/2024 16:57

Rio - Um criminoso foi baleado e outro preso após uma tentativa de roubo na Rodovia Washington Luís (BR-040), altura do Parque Sarapuí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste sábado (14). O ladrão ferido foi atingido na perna por dois policiais militares de folga que presenciaram o assalto, por volta das 13h40.

fotogaleria

Segundo informações, a dupla estava de moto e tentou roubar um motociclista na altura do km 22, próximo ao supermercado Carrefour. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que um dos criminosos caiu ferido no chão e foi agredido por motoristas que também presenciaram o crime.

Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para a ocorrência. Com os criminosos foram apreendidos uma pistola, um carregador, um bloqueador de sinal, um celular e duas motos. O suspeito ferido foi socorrido no Hospital Adão Pereira Nunes, no mesmo município, onde permanece sob custódia.

O crime será investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias).