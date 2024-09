Operação Lei Seca flagra 139 motoristas dirigindo sob efeito de álcool no primeiro dia do Rock in Rio - Divulgação/Lei Seca

Publicado 14/09/2024 19:56

Rio - No primeiro dia do Rock in Rio, que aconteceu na sexta-feira (13), a Operação Lei Seca autuou 139 motoristas por dirigir sob efeito de álcool no entorno do festival. Outros 236 condutores também receberam autuações por diversas infrações. Ao todo, 1.907 motoristas foram abordados em 13 ações no entorno do evento, em vias e bairros de acesso, assim como nas Zonas Sul e Norte.

A equipe do Segurança Barra Presente também atua durante todo o festival, intensificando a segurança nos arredores do RIR. O patrulhamento acontece em pontos estratégicos da região das 8h às 21h. Das 15h às 3h da manhã, o efetivo é ampliado com 63 policiais, contando com o suporte de viaturas, motocicletas e bicicletas para reforçar a prevenção.

Quase 10 toneladas de lixo removidos

Já a Comlurb removeu 9,9 toneladas de resíduos na limpeza externa diurna e noturna no primeiro dia do Rock in Rio. A Companhia informou que está atuando diariamente na área externa do Rock in Rio com 186 garis por dia, divididos em três turnos de trabalho, durante 24 horas.

O serviço de limpeza está sendo feito em toda a extensão da Avenida Abelardo Bueno e vias do entorno, como: Avenida Salvador Allende, Avenida Ayrton Senna, Avenida das Américas, Avenida Armando Lombardi e Avenida Ministro Ivan Lins, entre outras.

O serviço diário conta com 11 sopradores, seis mini basculantes, três caminhões compactadores, duas varredeiras de grande porte, uma varredeira compacta, e duas pipas d´água e duas vans com motobomba para lavagem das ruas com água de reuso e uma mistura de detergente e hipoclorito, entre outros veículos e equipamentos.



Foram distribuídas 124 caixas metálicas de 1.200 litros no percurso entre os terminais rodoviários e o local do evento, para garantir que todos façam o descarte correto de seus resíduos.

Produtos falsificados apreendidos





Equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), em ação conjunta com o Ministério Público, prenderam dois homens e apreenderam grande quantidade de material falsificado com a logo do Rock in Rio, nesta sexta-feira (13), nos arredores do festival. No local, Cristiano Silveira Dos Santos e Valdemir Alves Ferreira estavam distribuindo os objetos, como copos e bonés, para dezenas de vendedores ambulantes. Ao todo, a dupla foi flagrada com 5.350 copos e 185 bonés, além de milhares de porta-copos da marca. A ocorrência foi registrada na base da Polícia Civil no Rock in Rio.

A Polícia Civil informou que o balanço das ocorrências registradas nos três primeiros dias de Rock in Rio será liberado no início da semana. A Polícia Militar faz o levantamento das ocorrências registradas e não disponibilizou os dados até o fechamento desta reportagem.