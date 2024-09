A medida busca proteger os demais parques da cidade - Tomaz Brasil / Agência Brasil

Publicado 14/09/2024 16:28 | Atualizado 14/09/2024 16:29

Rio - O governo do estado determinou, neste sábado (14), o fechamento temporário dos parques devido às queimadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, na última sexta-feira (13) foram registrados 365 focos de incêndio florestal. A corporação também monitorou de perto a atuação dos militares em pontos considerados mais críticos, como a Serra da Beleza, em Valença, no Norte Fluminense, onde o combate às chamas já dura alguns dias.

Dos 365 focos no território fluminense, 333 foram extintos pelo CBMERJ; os demais ainda estão sendo combatidos. Segundo os números mais recentes de 2024, cerca de 16.500 ocorrências florestais já foram registradas desde o início do ano.

A corporação informa que há mais de 20 ocorrências de fogo na vegetação em andamento em todo o estado do Rio de Janeiro. Mais de 200 militares e 60 viaturas estão empenhados diretamente no combate às chamas.

Fechamento dos parques

O secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, comunicou, através das redes sociais oficiais da Secretaria de Meio Ambiente, que a visitação foi suspensa e que as equipes de guarda-parques estão ativamente combatendo os incêndios.

Em suas redes sociais, o secretário explicou que a medida foi tomada para garantir a segurança dos visitantes e evitar novos incidentes. O estado direcionará os esforços da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Crimes Ambientais para lidar com os incêndios e investigar possíveis ações criminosas.