Dois homens, uma mulher, criança e adolescente foram levados para o Hospital Municipal Albert SchweitzerArquivo / Agência O Dia

Publicado 14/09/2024 14:44 | Atualizado 14/09/2024 15:27

Rio - Um acidente de trânsito deixou um adolescente morto e outras quatro pessoas feridas, entre elas uma criança, na Avenida Brasil, neste sábado (14). Um veículo passava pela via, quando acabou capotando na altura de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram no socorro das vítimas no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os quartéis de Realengo e Campo Grande foram acionados por volta das 10h e socorreram dois homens, uma mulher e uma criança no local. Alexandre Vieira, de 58 anos, Roberto Nascimento, de 33 anos, Maria Rodrigues, de 42 anos, e uma menina de 10 anos foram encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

De acordo com o Samu, não houve acionamento para a ocorrência, mas uma equipe estava em um local próximo e auxiliou os bombeiros no resgate de um adolescente de 15 anos. A vítima foi levada para o mesmo hospital.

A direção do hospital informou que o estado de saúde do paciente Roberto é grave e os pacientes Maria, Alexandre e a criança estão estáveis. O adolescente de 15 anos não resistiu e morreu. Ainda não há informações sobre o enterro do jovem.