Pamela Hadija Ramos é moradora do Pavão-Pavãozinho e costuma circular no Complexo da MaréDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 14/09/2024 10:03

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, neste sábado (14), pedindo informações que ajudem a Polícia Civil a localizar e prender uma integrante de uma quadrilha especializada no golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela". Pamela Hadija Ramos, de 22 anos, está foragida e contra ela há um mandado de prisão preventiva por roubo qualificado, expedido pela 37ª Vara Criminal da Capital. Nesta sexta-feira (13), a líder da organização criminosa já havia sido presa, na Praia de Copacabana, na Zona Sul

De acordo com as investigações, no último dia 11 de maio, Larissa e Pamela convenceram um homem com quem conversavam em um bar de Ipanema, na Zona Sul, a irem para o apartamento dele, em Copacabana. No local, a vítima ingeriu uma bebida e ficou desacordada. A dupla revirou o imóvel e roubou celulares, notebooks, relógio, cartões bancários e outros bens. Em depoimento, ele relatou que sofreu um prejuízo de cerca de R$ 40 mil.

Segundo a 12ª DP (Copacabana), em um dos últimos golpes aplicados pela quadrilha, em julho, os alvos foram dois turistas da Arábia Saudita. Nesta sexta-feira, Larissa, que é apontada como líder da quadrilha, foi presa quando tomava sol nas areias da Praia de Copacabana. Ela ostentava uma vida de luxo nas redes sociais e já havia sido presa por uso de documento falso e furto qualificado. A criminosa foi condenada a 3 anos e 4 meses de prisão.

Ainda segundo a delegacia, Pamela é moradora da comunidade Pavão-Pavãozinho, entre Copacabana e Ipanema, na Zona Sul, e costuma circular pelo Complexo da Maré, na Zona Norte. O Disque Denúncia recebe informações por meio da Central de Atendimento, nos telefones 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (021) 2253-1177; e no aplicativo Disque Denúncia RJ. O anônimato é garantido.