Larissa esbanjava vida de luxo nas redes sociais - Rede Social

Larissa esbanjava vida de luxo nas redes sociaisRede Social

Publicado 13/09/2024 14:05 | Atualizado 13/09/2024 16:32

Rio - Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam, nesta sexta-feira (13), Larissa Medeiros da Silva, 24 anos, apontada como líder de uma quadrilha especializada no golpe "Boa noite, Cinderela". Ela foi localizada nas areias da Praia de Copacabana, após trabalho de monitoramento e inteligência.

fotogaleria

Segundo as investigações, em maio deste ano, a suspeita e sua comparsa, identificada como Pamela Hadija Ramos, conheceram um homem em um bar, em Ipanema, na Zona Sul, e foram ao apartamento dele, em Copacabana. A vítima ingeriu uma bebida e, em seguida, apagou e acordou horas depois. A dupla revirou o imóvel e levou telefones celulares, relógio, dinheiro, notebooks, cartão bancário e outros bens. Em depoimento, a vítima revelou prejuízo de cerca de R$ 40 mil.De acordo com a agentes, Larissa ostentava uma vida de luxo nas redes sociais e teria envolvimento em outros dois roubos semelhantes, ocorridos em Vila Isabel, na Zona Norte, e em Copacabana. Em um dos crimes, em julho deste ano, dois turistas da Arábia Saudita foram vítimas do golpe.A mulher já havia sido presa por uso de documento falso e furto qualificado e foi condenada a 3 anos e 4 meses de reclusão. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo qualificado. Já Pamela é considerada foragida.