Prefeitura realizou ações durante primeiro dia do Rock in Rio - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 14/09/2024 11:37 | Atualizado 14/09/2024 13:56

Rio - O primeiro dia ações da Prefeitura no Rock in Rio, nesta sexta-feira (13), foi marcado por apreensões de produtos irregulares, aplicações de multas e veículos rebocados. Milhares de cariocas e turistas lotaram a Cidade do Rock para assistirem performances de nomes como Ludmilla, MC Cabelinho e o rapper norte-americano Travis Scott . Durante a noite, um princípio de tumulto foi registrado em uma das estações do BRT, mas não houve feridos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), somente no primeiro dia de evento, foram apreendidos 489 itens de vendedores ambulantes irregulares, como óculos de sol, máquinas de cartão, carregador portátil, mochilas, entre outros. Os agentes também aplicaram 160 multas de trânsito e nove veículos foram rebocados por estacionamento irregular.

Ainda segundo a Seop, 18 táxis foram multados e outras 18 vans autuadas. Equipes do programa BRT Seguro atuaram no patrulhamento das estações e terminais para aumentar a segurança dos passageiros. No primeiro dia de festival, o serviço do BRT Expresso Rock in Rio transportadou 35 mil passageiros, de acordo com a MOBI Rio. Por volta das 22h, houve um princípio de tumulto na altura da estação Rio 2, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, mas ninguém ficou ferido. A Guarda Municipal não realizou prisões.

Limpeza no entorno do festival

Com 186 garis na área externa do evento, divididos em três turnos de trabalho, durante 24 horas, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu 9,9 toneladas de resíduos na limpeza diurna e noturna no primeiro dia. O serviço de limpeza acontece em toda a extensão da Avenida Abelardo Bueno e vias do entorno, como Avenida Salvador Allende, Avenida Ayrton Senna, Avenida das Américas, Avenida Armando Lombardi, Avenida Ministro Ivan Lins, entre outras.

O trabalho diário da Comlurb conta com 11 sopradores, seis mini basculantes, três caminhões compactadores, duas varredeiras de grande porte, uma varredeira compacta, duas pipas d'água, duas vans com motobomba para lavagem das ruas com água de reuso e uma mistura de detergente e hipoclorito, além de outros veículos e equipamentos. Também foram distribuídas 124 caixas metálicas de 1,2 mil litros no percurso entre os terminais rodoviários e o local do festival, para garantir o descarte correto de resíduos.