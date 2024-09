Policiais militares foram acionados para a ocorrência, que aconteceu na Rua Curitiba - Reprodução / Redes Sociais

Policiais militares foram acionados para a ocorrência, que aconteceu na Rua CuritibaReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/09/2024 11:43

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem, ainda não identificado, na noite desta sexta-feira (13), em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, ele foi morto a tiros no meio da rua.

Policiais militares do 14º BPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência, que aconteceu na Rua Curitiba. No local, os agentes encontraram o corpo de um homem e isolaram a área para perícia. A Delegacia de Homicídios foi acionada.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer o que houve no local e encontrar os responsáveis pelo homicídio.

Outro crime

Na noite da última quinta-feira (11), Realengo foi palco de um triplo homicídio em uma vila na Rua Silva Neto . Na ocasião, dois corpos foram encontrados dentro de um carro e o terceiro estava em um casa na região.

No dia do crime, a vítima fazia um conserto no veículo de dois homens, um deles apontado como "GB", que seria conhecido como autor de vários roubos no bairro. A família não sabe se Carlos o conhecia e se sabia se o carro era roubado. A prima acredita que o suspeito já vinha sendo monitorado e foi alvo de uma execução, que também provocou a morte do outro rapaz e do mecânico.