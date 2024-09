O caso aconteceu na Avenida Ministro Edgard Romero - Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/09/2024 15:31

Rio - Uma discussão entre cabos eleitorais dos candidatos a vereadores Felipe Michel (Progressistas) e Dra. Renata (Republicanos) acabou em uma grande confusão nesta sexta-feira (13), em Madureira, Zona Norte do Rio. A cena foi gravada por pessoas que estavam no local e mostram duas mulheres se agredindo no meio da rua.

O caso aconteceu na Avenida Ministro Edgard Romero, enquanto um grupo entregava panfletos e balançava bandeiras de candidatos políticos no local. Nas imagens é possível ver o momento em que as mulheres começam a discutir e, logo em seguida, partem para as agressões. Uma delas chega a bater a cabeça da outra em um ônibus estacionado na via.

Segundo informações, as duas mulheres já se conheciam Reprodução

Segundo a assessoria de Felipe Machado, as duas mulheres já se conheciam e a discussão foi algo pessoal, sem qualquer relação política.



"Somos contra qualquer tipo de violência. Apuramos o acontecido e o ocorrido não teve qualquer motivação política. A questão foi estritamente pessoal. De qualquer forma, já prestamos nossa atenção e apoio aos envolvidos e tomaremos as medidas necessárias de forma a evitar que episódios como este voltem a acontecer", diz a nota enviada ao DIA.

Ainda conforme a equipe do candidato e atual vereador do Rio, ninguém ficou ferido e não houve registro policial. A Polícia Militar também informou que não foi acionada para a ocorrência. A candidata Dra. Renata foi procurada para comentar o caso, mas não retornou. O espaço segue aberto.