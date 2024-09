Menino de 2 anos está internado em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 11:42

Rio - Uma família ficou ferida durante um ataque a tiros em Japeri, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (12). O casal estava no carro junto com o filho de apenas 2 anos quando foram surpreendidos por outro veículo que fechou a passagem deles na Rua da Canastra, no bairro Alecrim. Em seguida, os ocupantes abriram fogo, atingindo os três.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para a ocorrência. Jean Paulo Figueiredo de Araújo, de 30 anos, a mulher, Laura Lopes Boechat, de 25, e o menino foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Japeri. Laura, atingida de raspão, já foi liberada. O marido segue internado com quadro estável.

A criança foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada. Segundo a unidade, J.H.L.F. foi atingido no abdômen e na coxa esquerda. A direção do hospital disse que o menino passou por cirurgia após lesão no estômago e fígado. O procedimento ocorreu sem intercorrências. A prefeitura informou, ainda, que o setor de ortopedia avaliou a perfuração na coxa, sem lesões ósseas. O paciente tem quadro considerado grave, mas estável.

A Civil investiga a possibilidade de crime político, uma vez que, Jean Paulo seria assessor de um vereador candidato à reeleição. O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri). Segundo a corporação, durante perícia, foram encontrados 26 cartuchos de 9mm e mais de 30 disparos no veículo. A polícia informou que o casal já prestou depoimento e agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos.