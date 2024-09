Criminoso pegou pertences do PM após atirar contra a vítima em Bangu - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/09/2024 16:55 | Atualizado 24/09/2024 18:18

Rio - Um subtenente da Polícia Militar foi baleado, na tarde desta terça-feira (24), na porta da escola dos filhos, em Bangu, na Zona Oeste. O caso aconteceu na Avenida Raul Barros Vieira, na localidade conhecida como Rodelão.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime. O PM chega na porta da escola com a mulher e com os dois filhos, se despede das crianças com beijo e é abordado por um criminoso, que atira contra o agente mais de uma vez. Depois, o suspeito pega pertences da vítima, incluindo sua arma, e foge em um carro preto.

O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele deu entrada em estado grave. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, na região central.

O PM é lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).