Passageiros enfrentam caos em estação de metrô após composição perder traçãoReprodução/Redes sociais

Publicado 24/09/2024 19:15 | Atualizado 24/09/2024 21:18

Rio - O furto de cabos fez uma composição do MetrôRio perder a tração entre as estações Acari e Rubens Paiva na noite desta terça-feira (24). Equipes técnicas foram acionadas e fizeram o reparo necessário. Por conta do problema, cinco estações da Linha 2 ficaram fechadas por mais de 2h.

A composição afetada precisou ser esvaziada. Segundo o MetrôRio, a circulação de trens seguiu de forma provisória de Irajá a Botafogo, por volta das 18h30, e as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo, Coelho Neto e Colégio foram fechadas. Os intervalos ficaram irregulares na Linha 2. O problema só foi solucionado às 20h40.



Caos no Metrô Rio O MetrôRio informa que uma composição perdeu tração entre as estações Acari e Rubens Paiva, a circulação de trens segue de forma provisória de Irajá a Botafogo. Por conta disso, os intervalos estão irregulares na linha 2.



[image or embed] — Blitz RJ Oficial (@blitzrjoficial.bsky.social) September 24, 2024 at 7:00 PM

Passageiros que dependem desse trecho utilizaram as redes sociais para reclamar do problema, após mais de 40 minutos esperando uma solução.

"Que serviço péssimo! Um calor, metrô parado, ninguém vem comunicar o que aconteceu", comentou uma internauta no Instagram. "Tem gente passando mal dentro do metrô parado na estação de Rubens Paiva! Metrô parado 40min fechado e sem energia", denunciou outra.

O MetrôRio comunicou o furto de 70 metros de cabos na Linha 2, o que causou o problema de tração na composição. Já nas Linhas 1 e 4, a circulação dos trens seguiu sem interrupções, com intervalos mantidos normalmente.