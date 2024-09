Leonardo Teixeira Coelho foi preso por agentes da 29ª DP (Madureira) - Reprodução

Leonardo Teixeira Coelho foi preso por agentes da 29ª DP (Madureira)Reprodução

Publicado 24/09/2024 19:23

Rio - Leonardo Teixeira Coelho, de 45 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (23), após tentar matar a facadas a sua companheira e o vizinho dela, em Madureira, na Zona Norte. O criminoso já tinha anotações por lesão corporal, ameaça, sequestro e outros crimes.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher do homem, vítima das agressões, solicitou medidas protetivas contra o agressor em fevereiro deste ano, após Leonardo ameaçá-la de morte. O pedido foi aceito pela Justiça do Rio, mas, com o passar do tempo, as medidas não foram renovadas e a mulher voltou a conviver com o companheiro.

Na tarde deste domingo (22), a vítima reclamou com o homem sobre ele usar maconha e cocaína. Contudo, Leonardo não gostou das reclamações e começou a agredir a mulher com socos e tapas. Segundo a Civil, a mulher pediu socorro e foi ajudada por um de seus vizinhos, que entrou em luta corporal com o criminoso e conseguiu evitar a continuidade das agressões. O homem deixou o local logo depois.



Para evitar que Leonardo voltasse para a residência, a mulher colocou uma geladeira na frente da porta de entrada. Ela também pediu para que o vizinho dormisse na casa como forma de se sentir mais segura.

A Polícia Civil informou que o criminoso voltou ao local, na manhã desta segunda-feira (24), com duas facas com o objetivo de matar a companheira. O homem conseguiu esfaquear a vítima nas mãos e feriu o vizinho na região da cabeça e do pescoço, fugindo logo depois do crime.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). Depois que os policiais prestaram socorro às vítimas, as buscas pelo criminoso foram iniciadas. Leonardo foi encontrado ainda em Madureira, na casa do pai. Ele confessou que deu facadas na companheira e no vizinho, e foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e por tentativa de homicídio.



O criminoso já possuía anotações criminais por violação de domicílio, dano ao patrimônio público, porte de droga para consumo próprio, roubo, lesão corporal, ameaça, furto, calúnia, sequestro, apropriação indébita e injúria.