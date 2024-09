’Ainda Estou Aqui’, com Fernanda Torres e Selton Mello - Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 07:43 | Atualizado 24/09/2024 07:44

Rio - A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta segunda-feira (23), que o filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, foi selecionado para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A atriz Bárbara Paz, presidente da Comissão de Seleção, afirmou que a decisão foi unânime.



"Estou orgulhosa de presidir essa comissão, que foi unânime na escolha desse grande filme sobre memória, um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar. 'Ainda Estou Aqui' é uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas [Montenegro e Torres]. Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo. Nós, da indústria do audiovisual brasileiro, merecemos isso”, disse a artista, através das redes sociais.