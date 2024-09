Filme com Selton Mello e Fernanda Torres é exibido no Festival de Veneza - Reprodução / Instagram

Publicado 01/09/2024 11:18 | Atualizado 01/09/2024 11:28

"'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles. Estreia mundial [no] Festival de Veneza", escreveu o ator na legenda dos stories do Instagram. No vídeo compartilhado por ele, Selton aparece animado em uma lancha na cidade italiana. "Estou pensando aqui... será que eu grito: 'eu quero velocitá?'", brincou o ator, fazendo referência a uma de suas falas no filme "Meu Nome Não É Johnny (2008)", em que pede ao condutor de uma gôndola, um barco característico dos canais de Veneza, para ir com mais 'velocidade'.Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Valentina Herszage são uma das estrelas que integram o elenco. O longa, original Globoplay, é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. Na história, que se passa em 1971, durante a ditadura militar, Rubens Paiva é levado de casa pelos militares, obrigando sua esposa, Eunice, mãe de cinco filhos, a se reinventar.A obra também foi selecionada para 49ª edição do Festival de Toronto, que acontece entre 5 e 15 deste mesmo mês. O filme é dirigido por Walter Salles, que também foi responsável pelo renomado "Central do Brasil (1998)".