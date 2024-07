Filme com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres irá competir no Festival de Veneza - Reprodução / X

Publicado 23/07/2024 12:27 | Atualizado 23/07/2024 14:09

Rio - O Festival de Cinema de Veneza, um dos eventos cinematográficos mais famosos do mundo, anunciou na manhã desta terça-feira (23) que o filme "Ainda estou aqui", dirigido por Walter Salles, irá disputar o Leão de Ouro, principal troféu da competição. As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres fazem parte do elenco.



O longa, original Globoplay, é uma adaptação de livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. Os atores Selton Mello e Valentina Herszage também integram o elenco. A trama se passa em 1971, durante a ditadura militar. Rubens Paiva é levado de casa pelos militares, obrigando a sua esposa, Eunice, mãe de cinco filhos, a se reinventar.

O evento em Veneza acontece entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro. "Ainda estou aqui" também foi selecionado para 49ª edição do Festival de Toronto, que acontece entre 5 e 15 de do mesmo mês.Não é a primeira vez que as atrizes trabalham com o Walter. Ele dirigiu o filme "Central do Brasil" (1998), protagonizado por Montenegro, que venceu o Urso de Ouro do Festival de Berlim. Já Torres trabalhou com o diretor na trama "Terra estrangeira" (1995).