Thiago Pantaleão - Pedritas Junckes / Divulgação

Thiago PantaleãoPedritas Junckes / Divulgação

Publicado 01/09/2024 06:00

Rio - Com apenas dois anos de carreira, Thiago Pantaleão, de 26 anos, que ficou conhecido após viralizar no TikTok com o single "Desculpa por Eu Não Te Amar", deu mais um passo em sua trajetória. O cantor e compositor lançou seis faixas inéditas para a segunda e última parte do seu álbum "Nova Era". Em entrevista ao Meia Hora, o carioca deu detalhes sobre o show especial que vai realizar no dia 14 de setembro no Espaço Favela do Rock in Rio e falou sobre o novo projeto, que além de permitir que o cantor explore novos ritmos, também apresenta de onde ele veio e quais foram suas principais referências.

fotogaleria

Esse é um projeto que mergulhei nas minhas referências dos anos 2000. Tem muito a sonoridade do R&B que escutava nessa época. De certa forma, é uma nova era em diversos aspectos. Visualmente, musicalmente, liricamente e, além disso, teremos um show incrível que estou preparando com muito carinho para o Rock in Rio.Meu feat com a Karol, é uma música que fala sobre um assunto que me atravessou por muito tempo e nunca tinha abordado em músicas, que é a questão das críticas e das pessoas que não consomem seu trabalho mas querem desmerecer e desvalorizá-lo. A Karol, que passou por tudo que passou e deu a volta por cima, simboliza isso para mim. Ela é exemplo de superação. Se tem alguém que fez e aconteceu foi ela. Então é muito especial ela estar junto comigo na faixa.É um trabalho que mostra um amadurecimento de diferentes formas. Estou mais confiante com a minha voz e nas histórias que quero contar. Encontrei nessa segunda parte um lugar onde me sinto confortável para ser vulnerável. É o mesmo Thiago dos outros trabalhos, mas de uma outra forma, com um passo para frente, uma evolução.Eu fiquei muito lisonjeado com o convite. Cantar no Rock in Rio sempre foi um sonho, jamais imaginei que pudesse realizá-lo com tão pouco tempo de carreira. Estou com a expectativa lá no teto. Vai ser uma noite muito especial.Pela primeira vez teremos uma banda completa com metais, backing-vocals e tudo que tem direito para um show deste calibre. Estou ensaiando bastante para isso e o "Nova Era" vai permear muito esse show.Sim! Seguiremos trabalhando o disco com todo foco e atenção que ele merece. E pretendo levar o show do Nova Era para diversos cantos do Brasil.Eu sou muito eclético, mas acho que quando se fala em artistas de pop nacional não tem como não citar Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar e minha querida e amada Preta Gil.