Andrea de Andrade é coroada rainha de bateria da Porto da Pedra - Anderson Borde

Andrea de Andrade é coroada rainha de bateria da Porto da PedraAnderson Borde

Publicado 01/09/2024 15:57

Rio - Andrea de Andrade, 38 anos, foi coroada rainha da bateria Ritmo Feroz do Porto da Pedra neste sábado (31). Na festa da escola de São Gonçalo, a influenciadora usou um look vermelho assinado pelo estilista Guilherme Alves. O lançamento do enredo e o início da disputa de sambas para o Carnaval 2025 também marcou o evento, realizado na quadra da agremiação.

fotogaleria