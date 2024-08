Jojo Todynho apresenta música escrita por ela para a disputa do samba-enredo da Mocidade para o Carnaval 2025 - Reprodução / YouTube

Publicado 31/08/2024 10:13

Rio - A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho é uma das compositoras inscritas na disputa de samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel para o Carnaval 2025. A apresentação das obras concorrentes será neste domingo (1º) , a partir das 13h, durante uma feijoada, na quadra da escola, na Zona Oeste.

A campeã do reality "A Fazenda 12" assina a composição com Beto Corrêa, Rodrigo Medeiros, Cristiano Plácido, Guto Listo, Gilberto Monteiro, Wilson Paulino, Márcia, Carvalho, Giacomo e Samir Trindade. Na abertura do clipe, Jojo demonstrou empolgação: "Minha paixão independente é em brilho de neon. Vamos com tudo, Mocidade!"

Vale destacar que a influenciadora é torcedora fanática da escola, tendo participado ativamente dos ensaios da temporada 2023-2024 e do último desfile.

Para a disputa, ela foi convidada por nomes importantes do Carnaval para a disputa, entre eles Beto Corrêa, autor do samba campeão da Mocidade em 1996, e de Samir Trindade, tricampeão no concurso da Portela, além de vencedor em diversas outras escolas.





Com o enredo "Voltando para o futuro - não há limites para sonhar", dos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, a Mocidade será a primeira escola a pisar na Sapucaí no terceiro dia de desfiles em 2025.