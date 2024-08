A Portela, maior campeã do Carnaval, encerra os desfiles na terça-feira (4 de março). - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/08/2024 14:08 | Atualizado 30/08/2024 14:08

Rio - Em apenas três dias, já foram vendidos 92% dos ingressos para desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2025. Os bilhetes de domingo (2 de março) já estão esgotados e para segunda-feira (3 de março) faltam apenas cadeiras individuais no Setor 12.