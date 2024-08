Crianças de projeto social da Imperatriz conferiram peça no Sesc Ramos - Divulgação

Publicado 29/08/2024 09:44

Rio - Vinte alunas de balé do projeto social mantido pela Imperatriz Leopoldinense prestigiaram o espetáculo infantil "O Brincado Romance de Flora e Valentim", no Sesc Ramos, na Zona Norte.

As alunas, todas moradoras do Complexo do Alemão e de bairros da Leopoldina, também conferiram a exposição "Santidades", do artista Jeff Seon. Elas tiveram a companhia da professora Stephany Hansen, responsável pelas aulas de dança do Imperatriz Social. O grupo foi convidado para o passeio pelo Sesc.

"É maravilhoso poder proporcionar, ao longo de todo ano, atividades tão incríveis para as nossas crianças. E ver o sorriso de cada uma delas só nos motiva ainda mais", destacou João Felipe Drumond, diretor executivo da Imperatriz.