Christina Gonzales é a nova musa da Em Cima da HoraKevin Charles

Publicado 27/08/2024 11:36

Rio - A diretoria da escola de samba Em Cima da Hora anunciou nesta segunda-feira (26) a jamaicana Christina Gonzalez como a mais nova musa da agremiação para o Carnaval 2025.

"Estou super ansiosa para pisar na Marquês de Sapucaí. Quero muito curtir e mostrar tudo o que eu aprendi. Estou me esforçando para representar a Em Cima da Hora com toda dedicação e carinho. Que seja o início de uma bela história com a escola e com o Carnaval do Rio de Janeiro. Já estou contando os dias para o desfile", revela Christina, que tem como inspiração Mayara Lima, rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti.



A tradicional escola de Cavalcanti, na Zona Norte, será a sétima a desfilar no dia 28 de fevereiro, sexta-feira de Carnaval, na Sapucaí. O enredo é "Ópera dos Terreiros – O Canto do Encanto da Alma Brasileira".