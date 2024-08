A Viradouro foi a grande campeã do Carnaval 2024 - Pedro Ivo / Agência O Dia

A Viradouro foi a grande campeã do Carnaval 2024Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 23/08/2024 13:50

Rio – A Cidade do Samba vai abrigar, na próxima sexta-feira (30), às 19h, a festa de apresentação dos enredos das 12 escolas do Grupo Especial. Durante a noite, cada agremiação dará uma prévia do tema que levará para a Sapucaí. A entrada para o evento, que também contará com a presença do bloco Cacique de Ramos, será 1 kg de alimento não perecível.

Gabriel David, presidente da Liesa, falou sobre a importância do encontro: "O enredo é parte fundamental de um desfile de escola de samba. É importante que, cada vez mais cedo, o público se aproxime dessas histórias que serão representadas na Avenida. Será uma noite de muita cultura e confraternização entre os sambistas e foliões", destaca o presidente da Liesa, Gabriel David.

Pela primeira vez, os desfiles ocorrerão em três dias (2, 3 e 4 de março). A Cidade do Samba fica na Rua Rivadávia Corrêa, 60, Gamboa.

Confira os enredos do Grupo Especial:

Unidos de Padre Miguel: "Egbé Iya Nassô"

Imperatriz: "Ómi Tútu Ao Olúfon – Água Fresca para o Senhor de Ifón"

Viradouro: "Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos"

Mangueira: "À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões"

Unidos da Tijuca: "Logun-Edé: Santo Menino Que Velho Respeita"

Beija-Flor de Nilópolis: "Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas"

Acadêmicos do Salgueiro: "Salgueiro de Corpo Fechado"

Unidos de Vila Isabel: "Quanto Mais eu Rezo, Mais Assombração Aparece"

Mocidade Independente de Padre Miguel: "Voltando para o Futuro, Não Há Limites para Sonhar"

Paraíso do Tuiuti: "Quem Tem Medo de Xica Manincongo"

Acadêmicos do Grande Rio: "Pororocas Parawaras: as Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós"

Portela: "Cantar Será Buscar o Caminho que Vai Dar no Sol"