Bruna Menezes é anunciada como musa da MangueiraDivulgação

Publicado 21/08/2024 11:02

Rio - Bruna Menezes, também conhecida como Bruneca, é a nova musa da Estação Primeira de Mangueira. O anúncio foi feito nas redes sociais da agremiação, nesta terça-feira (20). Bisneta do saudoso compositor e baluarte Preto Rico, ela não esconde a felicidade com o novo cargo.

"Estou transbordando felicidade e gratidão. A Mangueira faz parte da história da minha família, faz parte da minha e me deu oportunidades que mudaram a minha vida. Quero agradecer imensamente minha presidenta Guanayra Firmino por ser responsável por convites tão especiais, que me permitiram a realização dos meus sonhos. Pude representar a escola no concurso da corte do carnaval carioca, tão jovem e em um momento que eu jamais imaginaria estar ali, e agora serei musa da minha escola", comemora.



Bruneca iniciou a trajetória no carnaval em 2015, na Mangueira do Amanhã e, em 2017, foi Primeira Princesa da Escola Mirim. No ano passado, fez sua estreia na Ala de Passistas da escola e integrou a Corte do Carnaval Carioca.

Após o carnaval deste ano, Bruna participou do Concurso Miss Rio de Janeiro, chegando ao TOP 5. "Depois do Carnaval participei de um concurso pela minha Verde e Rosa. E agora, mais uma vez, a presidente Guanayra Firmino entra nos meus sonhos e me proporciona a oportunidade mais linda da minha carreira".

A Mangueira levará para a Sapucaí no ano que vem o enredo "À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões", baseado na historicidade preta de forte cunho social, conectando passado e presente pelas vivências cotidianas, a partir da região da Pequena África, na Zona Portuária do Rio.